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Одноклубник Миколенко перебрался в аутсайдер второго английского дивизиона

Асмир Бегович стал игроком КПР.
Сегодня, 12:58
Асмир Бегович
Асмир Бегович

Опытный боснийский голкипер Асмир Бегович сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба КПР, игрок перебрался в стан "обручей" на правах свободного агента.

Контракт с футболистом подписан на один год. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

Напомним, что последним клубом Беговича был Эвертон, за который в минувшем сезоне он сыграл три матча дважды оставив ворота сухими.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрикапереберется в клуб, который вылетел из АПЛ.

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