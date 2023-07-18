Одноклубник Миколенко перебрался в аутсайдер второго английского дивизиона
Асмир Бегович стал игроком КПР.
Опытный боснийский голкипер Асмир Бегович сменил клубную прописку.
Как сообщает пресс-служба КПР, игрок перебрался в стан "обручей" на правах свободного агента.
Контракт с футболистом подписан на один год. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.
Напомним, что последним клубом Беговича был Эвертон, за который в минувшем сезоне он сыграл три матча дважды оставив ворота сухими.
Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрикапереберется в клуб, который вылетел из АПЛ.
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