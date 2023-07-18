Одноклубник Мудрика перейдет в клуб, который вылетел из АПЛ
Лондонский Челси продолжает не только подписывать новичков, но и избавляться от ненужных игроков.
Как сообщает Фабрицио Романо, Итан Ампаду после ряда аренд таки покинет клуб на постоянной основе. Валлиец перейдет в Лидс за 7 млн фунтов стерлингов.
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Отмечается, что уже сегодня, 18 июля, футболист пройдет медобследование для "павлинов" и подпишет контракт. Детали договора с клубом, который вылетел из АПЛ остаются неизвестными.
Стоит сказать, что пока что Ампаду является главным долгожителем в составе "синих". За столичный клуб он выступает с 2017 года, но при этом успел сыграть за 6 лет всего 12 поединков.
После того, как защитник покинет команду это звание перейдет к Кепе Аррисабалаге, который перешел в Челси в 2018 году.
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