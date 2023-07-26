Легендарная "семерка" Винни, "десятка" для Леао и другие: футболисты, которые летом сменили номер

Европейские клубы понемногу начинают свои предсезонные сборы, параллельно ведя трансферные переговоры, укрепляя состав, либо избавляясь от балласта.

А уже совсем скоро нас ожидает старт национальных чемпионатов сезона-2023/24. И перед его началом некоторые известные футбольные личности объявили о том, что для них кое-что поменяется, а именно игровой номер.

В связи с этим ISPORT выбрал для вас ряд самых знаменитых футболистов, которые начнут следующий сезон в своих командах под другими номерами.

Винисиус Жуниор (Реал, №20 → №7)

Под каким номером играл: 28, 25, 20.

Ранее номер принадлежал: Эден Азар (19/20 - 22/23), Мариано Диас (18/19), Криштиану Роналду (10/11 - 17/18), Рауль (94/95 - 09/10), Луис Энрике (93/94 - 94/95), Альфонсо (93/94 - 94/95), Адольфо Альдана (87/88), Эмилио Бутрагеньо (84/85 - 94/95).

После ухода Карима Бензема на Винисиуса Жуниора свалилась роль лидера атак мадридского Реала. И если "бланкос" не приобретут Килиана Мбаппе этим летом, весь следующий сезон бразилец будет ответственным за голы команды.

Ответственность за результативность лишь усилится от тяжести легендарной "семерки" клуба, которая после ухода Криштиану Роналду не приносила успех своему обладателю. Возможно, у Вини получится исправить ситуацию.

Рафаэль Леау (Милан, №17 → №10)

Под каким номером играл: 17.

Ранее номер принадлежал: Браим Диас (21/22 - 22/23), Хакан Чалханоглу (17/18 - 20/21), Кейске Хонда (13/14 - 16/17), Кевин-Принс Боатенг (12/13 - 13/14), Кларенс Зеедорф (06/07 - 11/12), Руи Кошта (01/02 - 05/06), Звонимир Бобан (92/93 - 94/95, 98/99 - 00/01), Роберто Баджо (95/96), Паоло Ди Канио (94/95), Деметрио Альбертини (94/95), Жан-Пьер Папен (92/93), Карло Анчелотти (88/89 - 91/92), Франк Райкард (88/89 - 89/90), Франко Барези (88/89 - 89/90), Роберто Донадони (86/87, 88/89 - 94/95), Рууд Гуллит (87/88 - 92/93), Паоло Росси (85/86), Фабио Капелло (76/77, 79/80), Джанни Ривера (65/66, 67/68 - 69/70, 71/72 - 78/79), Джимми Гривз (61/62).

Один из самых культовых номеров Милана со следующего сезона будет принадлежать главной звезде клуба - все как и должно быть.

Недавно Рафаэль Леау подтвердил свою приверженность красно-черным цветам, подписав новый контракт. А с печальным для многих уходом Сандро Тонали на португальце будет сконцентрировано еще больше внимания. Но за прошедшие четыре года он доказал, что умеет справляться с давлением.

Луис Диас (Ливерпуль, №23 → №7)

Под каким номером играл: 23.

Ранее номер принадлежал: Джеймс Милнер (15/16 - 22/23), Луис Суарес (10/11 - 13/14), Робби Кин (08/09), Харри Кьюэлл (03/04 - 07/08), Владимир Шмицер (99/00 - 02/03), Стив МакМанаман (95/96 - 98/99).

Проведя качественные полтора сезона в Ливерпуле, Луис Диас доказал, что его трансфер - один из лучших за последнее время в соотношении цена - качество.

В новый сезон 26-летний колумбиец войдет с новым номером, подхватив "семерку" после того, как команду покинул Джеймс Милнер. Если разглядывать комбинацию номера с позицией его обладателя, Диас попадает под сравнение с победителем Лиги чемпионов-2005 Харри Кьюэллом, который за пять лет успел оставить след в истории мерсисайдского клуба.

Антуан Гризманн (Атлетико, №8 → №7)

Под каким номером играл: 7,8.

Ранее номер принадлежал: Жоау Феликс (19/20 - 22/23), Антуан Гризманн (14/15 - 18/19), Диего Форлан (07/08 - 11/12), Кике Сетьен (86/87).

Самая забавная ситуация данного списка произошла с "семеркой" Атлетико. Антуан Гризманн, который владел этим номером до своего вояжа в Барселону, решил вернуть его перед стартом следующего сезона.

Этот факт очень разозлил Жоау Феликса, который начинал прошлый сезон с "семеркой" на спине, а сейчас вернулся в Мадрид после полугодичной аренды в Челси. Странное поведение от португальца, который все равно не хочет оставаться в Атлетико. Зато Гризманну с этим номером будет привычнее. Да и нам тоже.

Родриго (Реал, №21 → №11)

Под каким номером играл: 27, 25, 21.

Ранее номер принадлежал: Марко Асенсио (20/21 - 22/23), Гарет Бэйл (13/14 - 19/20), Карим Бензема (09/10), Арьен Роббен (07/08 - 08/09), Майкл Оуэн (04/05), Роналдо (02/03), Луис Энрике (92/93 - 93/94), Сантильяна (85/86 - 86/87), Эмилио Бутрагеньо (84/85), Пако Хенто (55/56 - 59/60, 61/62, 63/64, 65/66 - 66/67, 70/71).

Еще один бразильский игрок атаки Реала заставит своих фанатов идти покупать новые футболки с его фамилией из-за смены номера.

За последние два года Родриго доказал, что он должен считаться неотъемлемой частью нападения "сливочных", что теперь будет подчеркиваться двумя единицами на спине, которые освободились с уходом Марко Асенсио.

Филип Костич (Ювентус, №17 → №11)

Под каким номером играл: 17.

Ранее номер принадлежал: Хуан Куадрадо (21/22 - 22/23), Дуглас Коста (17/18 - 20/21), Кингсли Коман (14/15 - 15/16), Амаури (09/10 - 10/11), Павел Недвед (01/02 - 08/09), Антонио Конте (95/96), Фабрицио Раванелли (92/93, 94/95 - 95/96), Алессио Таккинарди (94/95), Алессандро Дель Пьеро (94/95), Паоло Ди Канио (90/91), Микаэль Лаудруп (85/86 - 86/87, 88/89), Збигнев Бонек (82/83 - 84/85), Жозе Альтафини (74/75).

Последним знаковым игроком для Ювентуса, игравшим под одиннадцатым номером, был Павел Недвед. Он же причастен к тяжелым временам, которые настали для туринского коллектива.

Вряд ли Филип Костич сможет достичь такого же статуса в истории, как Недвед, но повторить локальный успех своих более современных предшественников ему под силу. Однако для этого ему придется постараться - не факт, что Юве быстро оклемается после всех недавних проблем.

Источник: Getty Images

Вильям Салиба (Арсенал, №12 → №2)

Под каким номером играл: 12.

Ранее номер принадлежал: Эктор Бельерин (18/19 - 21/22), Матье Дебюши (14/15 - 17/18), Абу Диаби (05/06 - 12/13), Ли Диксон (87/88 - 01/02).

В свой дебютный сезон на Эмирейтс Вильям Салиба сразу же стал игроком основного состава и он едва не помог Арсеналу стать чемпионом Англии - впервые с 2004 года.

К сожалению, его травма в матче ЛЕ против Спортинга нарушила все планы "канониров", которые выдали невнятную концовку сезона. После всех входящих трансферов Арсенал постарается довести свои чемпионские амбиции, а Салиба будет помогать это делать с любимым числом Пепа Гвардиолы на спине.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Дарвин Нуньес (Ливерпуль, №27 → №9)

Под каким номером играл: 27.

Ранее номер принадлежал: Роберто Фирмино (16/17 - 22/23), Кристиан Бентеке (15/16), Рики Ламберт (14/15), Яго Аспас (13/14), Энди Кэрролл (10/11 - 12/13), Фернандо Торрес (07/08 - 10/11), Робби Фаулер (95/96 - 01/02, 06/07), Джибриль Сиссе (04/05 - 05/06), Николя Анелька (01/02), Стив МакМанаман (91/92), Ронни Розенталь (89/90, 91/92 - 92/93), Иан Раш (80/81 - 86/87, 88/89 - 95/96).

Несмотря на то, что Дарвин Нуньес попал под раздачу фанатов за свою результативность, а точнее, ее отсутствие, 24-летний уругваец ближе к концу сезона сгладил впечатление о своей дебютной кампании.

Сравнение с Эрлингом Холандом, как оказалось, было преждевременным. Однако теперь оба форварда будут играть под одним и тем же номером, а потому противостояние Ман Сити и Ливерпуля может заиграть новыми красками (если Дарвин раззабивается и составит конкуренцию норвежцу).

Сауль (Атлетико, №17 → №8)

Под каким номером играл: 28, 26, 17, 8.

Ранее номер принадлежал: Антуан Гризманн (21/22 - 22/23), Сауль (16/17 - 21/22), Рауль Гарсия (07/08 - 15/16), Габи (06/07), Деметрио Альбертини (02/03), Рубен Бараха (99/00), Диего Симеоне (94/95), Бернд Шустер (90/91 - 92/93), Луис Арагонес (64/65 - 65/66, 73/74).

Некогда один из главных талантов всей Испании, а ныне частый гость скамейки запасных Атлетико вернул себе номер, под которым он играл на протяжении пяти сезонов.

Маловероятно, что это как-то повлияет на то, как Сауль будет выступать - игроку уже 28 лет и, похоже, что свой шанс закрепиться в статусе мировых звезд он упустил.

Super 8 pic.twitter.com/kmK6Ryz2vd — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 19, 2023

Федерико Гатти (Ювентус, №15 → №4)

Под каким номером играл: 15.

Ранее номер принадлежал: Маттейс Де Лигт (19/20 - 21/22), Мартин Касерес (11/12 - 15/16, 18/19), Фелипе Мело (09/10 - 10/11), Патрик Виейра (05/06), Паоло Монтеро (96/97 - 04/05), Антонио Конте (91/92 - 92/93, 95/96), Алессио Таккинарди (94/95 - 95/96), Фабио Капелло (74/75).

Федерико Гатти, как и Костич, становится участником переходного периода в истории "старой синьоры". И помогать ей перейти через эту дорогу он будет с четвертым номером.

Ранее она принадлежала знаковым персонам для туринского клуба, и кто знает, что ждет 25-летнего итальянца в будущем: если Юве никого не станет приобретать, Гатти может стать важной частью обороны команды Макса Аллегри.

Источник: Getty Images

Кристьян Асллани (Интер, №14 → №21)

Под каким номером играл: 14.

Ранее номер принадлежал: Алекс Кордац (21/22 - 22/23), Федерико Димарко (19/20), Седрик Соареш (18/19), Давиде Сантон (14/15 - 17/18), Виктор Обинна (08/09), Сантьяго Солари (05/06 - 07/08), Георгиос Карагунис (04/05), Иван Кордоба (99/00), Андреа Пирло (98/99 - 99/00), Марко Дельвеккио (95/96).

Молодой албанский полузащитник провел добротный дебютный сезон в составе Интера, став финалистом Лиги чемпионов - некоторые выдающие футболисты не могут похвастаться таким достижением.

Обычно игроки идут на "уменьшение" своего номера, но это не тот случай. Асллани решил поменять 14-й на 21-й, под которым он играл еще в молодежке Эмполи. Вполне возможно, что в следующем сезоне мы будем чаще наблюдать этот номер на поле во время матчей "нерадзурри", а его обладатель отметиться первым результативным действием в новой команде.

Андрей Ярмоленко (Динамо, №21 → №7)

Под каким номером играл: 21

Ранее номер принадлежал: Владислав Кабаев (22/23), Беньямин Вербич (17/18 - 21/22), Александр Гладкий (16/17), Александр Яковенко (15/16), Джермейн Ленс (13/14 - 14/15), Андрей Шевченко (09/10 - 11/12)

Легендарный вингер вернулся в родной клуб после нескольких лет отсутствия, взяв сперва временный 21 номер. Однако, это число явно "не к лицу" футболистам того статуса, которым обладает Ярмоленко, поэтому, вскоре после возвращения Андрей сменил номер на более легендарный.

Игрок во время своего второго пришествия в столичный клуб будет выступать с №7 на спине, под которым в свое время играл его тезка Андрей Шевченко. Есть все основания полагать, что Ярмоленко, ставший не менее легендарной личностью для киевлян, не посрамит честь этого номера и отметится, как минимум, несколькими голами и ассистами в старом-новом клубе.

Георгий Судаков (Шахтер, №8 → №10)

Под каким номером играл: 8

Ранее номер принадлежал: Михаил Мудрик (22/23), Жуниор Мораес (18/19 - 21/22), Бернард (13/14 - 17/18), Виллиан (09/10 - 12/13), Евгений Селезнев (08/09)

В стане другого украинского гранда тоже нашелся футболист, который теперь будет носить новое число на спине. Георгий Судаков сменил один подходящий для своего стиля игры номер на другой еще более подходящий.

Хавбек вместо восьмерки взял себе десятку, которую до него носил его товарищ по сборной и друг Михаил Мудрик. К слову, в презентации смены номера "горняки" вспомнили своего экс-вингера, а также Виллиана, носившего этот номер. Можно ли считать это намеком на то, что Георгий станет одной из следующих продаж донецкого клуба, а возможно окажется и в Челси, как упомянутые персонажи - вопрос открытый.

Погорелов Алексей, ISPORT.ua