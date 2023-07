Ван дер Сара выписали из отделения интенсивной терапии

Эдвин Ван дер Сар поделился отличными новостями в своем Твиттере.

Напомним, что в начале июля легендарного нидерландского вратаря срочно госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

В течение последниз дней Эдвин находился в отделении интенсивной терапии, но теперь пошел на поправку.

"Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что я больше не в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я все еще в больнице.

Я надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своем выздоровлении!" – написал 52-летний экс-футболист.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0