Ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Легендарный вратарь находится в отделении интенсивной терапии после инцидента в Хорватии.

Эдвин ван дер Сар был госпитализирован после перенесенного кровоизлияния в мозг в Хорватии, сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Бывший генеральный директор Аякса находился на хорватском острове посреди своего отпуска.

Он был доставлен вертолетом в больницу в пятницу днем ​​и находится там в отделении интенсивной терапии. Сообщается, что первые 24 часа имеют решающее значение в таких случаях.

Стоит отметить, что это уже второй подобный случай в семье экс-голкипера Манчестер Юнайтед. В декабре 2009 года, почти четырнадцать лет назад, у его жены Аннемари также случилось кровоизлияние в мозг.

Напомним, что менее шести недель назад Эдвин ван дер Сар принял решение уйти с поста гендиректора аяксидов после критики, от которой ему нужно "дистанцироваться, расслабиться и заняться другими делами".