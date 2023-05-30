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Ван дер Сар покинул должность гендиректора Аякса

Критика за определенные решения, а также неудачи клуба в сезоне-2022/23 вынудили его подать в отставку.
Сегодня, 11:29
Эдвин ван дер Сар / Getty Images
Эдвин ван дер Сар / Getty Images

Эдвин ван дер Сар покинул должность генерального директора Аякса, сообщает официальный сайт клуба. К 1 июня он передаст полномочия своим коллегам. Его контракт истекал лишь летом 2025 года.

Совет директоров амстердамского клуба попросил 52-летнего нидерландца формально остаться на своем посту до 1 августа, чтобы обеспечить передачу всех дел и документов, которыми он занимался.

"После почти одиннадцати лет в правлении, мое время подошло к концу. Вместе мы пережили замечательные вещи, но это также был невероятно трудный период. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и работал во время моей второй карьеры в Аяксе, а также за то, чего мы достигли и через что прошли вместе", - заявил ван дер Сар.

Эдвин ван дер Сар входил в совет директоров Аякса с ноября 2012 года, начав свою пост-игровую карьеру в качестве директора по маркетингу. С ноября 2016 года он работал генеральным директором амстердамского клуба.

Он также занимает должности в УЕФА, ФИФА и Ассоциации европейских клубов (ECA).

Источник: Getty Images

По информации нидерландского издания De Telegraaf, ван дер Сар последние полтора года находится под шквальным огнем критики.

Его обвиняли в спортивном крахе клуба, отчасти из-за ухода сначала Марка Овермарса с поста спортивного директора, а затем главного тренера Эрика тен Хага.

Заняв третье место в Эредивизи Аякс провел свой худший сезон за последние четырнадцать лет. После того, как "аяксиды" не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов, экс-голкипер Манчестер Юнайтед решил покинуть клуб.

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