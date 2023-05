Ван дер Сар покинул должность гендиректора Аякса

Эдвин ван дер Сар покинул должность генерального директора Аякса, сообщает официальный сайт клуба. К 1 июня он передаст полномочия своим коллегам. Его контракт истекал лишь летом 2025 года.

Совет директоров амстердамского клуба попросил 52-летнего нидерландца формально остаться на своем посту до 1 августа, чтобы обеспечить передачу всех дел и документов, которыми он занимался.

Thanks for everything, Edwin ♥️



You embraced the role of CEO with the same vision that defined your days as a player. We are forever grateful for that. Once an Ajax legend, always an Ajax legend.