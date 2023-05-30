Ван дер Сар покинул должность гендиректора Аякса
Эдвин ван дер Сар покинул должность генерального директора Аякса, сообщает официальный сайт клуба. К 1 июня он передаст полномочия своим коллегам. Его контракт истекал лишь летом 2025 года.
Совет директоров амстердамского клуба попросил 52-летнего нидерландца формально остаться на своем посту до 1 августа, чтобы обеспечить передачу всех дел и документов, которыми он занимался.
Thanks for everything, Edwin ♥️— AFC Ajax (@AFCAjax) May 30, 2023
You embraced the role of CEO with the same vision that defined your days as a player. We are forever grateful for that. Once an Ajax legend, always an Ajax legend.
"После почти одиннадцати лет в правлении, мое время подошло к концу. Вместе мы пережили замечательные вещи, но это также был невероятно трудный период. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и работал во время моей второй карьеры в Аяксе, а также за то, чего мы достигли и через что прошли вместе", - заявил ван дер Сар.
Эдвин ван дер Сар входил в совет директоров Аякса с ноября 2012 года, начав свою пост-игровую карьеру в качестве директора по маркетингу. С ноября 2016 года он работал генеральным директором амстердамского клуба.
Он также занимает должности в УЕФА, ФИФА и Ассоциации европейских клубов (ECA).
По информации нидерландского издания De Telegraaf, ван дер Сар последние полтора года находится под шквальным огнем критики.
Его обвиняли в спортивном крахе клуба, отчасти из-за ухода сначала Марка Овермарса с поста спортивного директора, а затем главного тренера Эрика тен Хага.
Заняв третье место в Эредивизи Аякс провел свой худший сезон за последние четырнадцать лет. После того, как "аяксиды" не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов, экс-голкипер Манчестер Юнайтед решил покинуть клуб.