Аякс уволил тренера после очередного фиаско в Лиге чемпионов

Молодой специалист не справился с вызовом.
Вчера, 18:17       Автор: Антон Федорцив
Джон Хейтинга / Getty Images
Джон Хейтинга / Getty Images

Амстердамский Аякс решился на радикальные перемены. Джон Хейтинга уволен с должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец во главе гранда посредственно начал новый сезон. Аякс проиграл все четыре поединка основного раунда Лиги чемпионов. В свою очередь в Эредивизи амстердамцы идут лишь четвертыми (+5, =5, -1).

Исполняющим обязанности наставника команды стал Фред Грим. В начале октября он присоединился к штабу Хейтинги. Ранее он был главным тренером нидерландских Эммена, Виллем II, Валвейка и Алмере.

Напомним, накануне Аякс разгромно уступил Галатасараю из турецкого Стамбула.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Джон Хейтинга

