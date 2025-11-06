Аякс уволил тренера после очередного фиаско в Лиге чемпионов

Молодой специалист не справился с вызовом.

Амстердамский Аякс решился на радикальные перемены. Джон Хейтинга уволен с должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец во главе гранда посредственно начал новый сезон. Аякс проиграл все четыре поединка основного раунда Лиги чемпионов. В свою очередь в Эредивизи амстердамцы идут лишь четвертыми (+5, =5, -1).

Исполняющим обязанности наставника команды стал Фред Грим. В начале октября он присоединился к штабу Хейтинги. Ранее он был главным тренером нидерландских Эммена, Виллем II, Валвейка и Алмере.

Напомним, накануне Аякс разгромно уступил Галатасараю из турецкого Стамбула.

