Реал готовится переманить вундеркинда Аякса

Юный позащитник Абделла Уазан близок к смене клубной прописки. 16-летний хавбек перейдет в мадридский Реал, сообщает AS.

Воспитанник амстердамского Аякса станет свободным агентом 1 июля. Уазан отклонил три предложения родного клуба подписать контракт. Марокканец грезит переездом в столицу Испании.

В систему Аякса хавбек попал в 7 лет. В сезоне 2024/25 он выступал за команды U-17 и U-19 нидерландского гранда. Также он сыграл 14 поединков (4 гола) за сборную Марокко U-17.

Параллельно Реал пытается перехватить лидера Реал Сосьедада Мартина Субименди.

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