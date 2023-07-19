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Ан-Наср договорился с Манчестер Юнайтед о трансфере защитника

Манкунианцы понемногу очищают состав от игроков, которые не нужны Эрику тен Хагу.
Сегодня, 00:53
Алекс Теллес / Getty Images
Алекс Теллес / Getty Images

Ан-Наср и Манчестер Юнайтед улучшают отношения между клубами, договорившись о трансфере одного игрока.

По информации Фабрицио Романо, в Саудовскую Аравию переедет Алекс Теллес, на которого не рассчитывает главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг.

За переход 30-летнего бразильца саудовский клуб заплатит 4 миллиона фунтов. К тому же, англичане смогут рассчитывать на бонусы.

Сам левый защитник подпишет контракт, по которому он будет получать 7 миллионов евро в год + бонусы.

Напомним, что Манчестер Юнайтед приобрел Алекса Теллеса у Порту осенью 2020 года за 15 миллионов евро. У футболиста оставался всего год по контракту с клубом с возможностью продления еще на год.

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Прошедший сезон он провел на правах аренды в Севилье, которая выбила МЮ из розыгрыша Лиги Европы на стадии четвертьфинала.

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