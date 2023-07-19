Лунин с возлюбленной поразили подписчиков горячей фотосессией

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин продолжает готовиться к новому сезону в составе мадридского Реала.

В свободное время украинский игрок насладился отдыхом со своей супругой Анастасией.

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Пара провела время у бассейна, возле которого сделала несколько смелых фотографий.

"Я люблю тебя", - написала Анастасия в посте, который был опубликован в Instagram.

instagram.com/a.nastasica

instagram.com/a.nastasica

instagram.com/a.nastasica

Действующий контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что модель избежала тюрьмы после преследования одноклубников Мудрика.

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