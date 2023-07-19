ПСЖ вернул в клуб нидерландского таланта

И сразу отправил игрока в аренду.

ПСЖ воспользовался правом обратного выкупа Хави Симонса из ПСВ.

Как сообщает пресс-служба парижан, нидерландец подписал контракт с клубом на 4 года. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

Читай также: РБ Лейпциг подписал талантливого французского центрбэка

Отметим, что столичная команда сразу же отправила Симонса в аренду без права выкупа. Следующий сезон футболист проведет в РБ Лейпциг.

Напомним, Симонс уже выступал за ПСЖ в период с 2019 по 2022, а затем бесплатно отправился в ПСВ, где за 48 матчей во всех турнирах забил 22 гола и отдал 12 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!