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ПСЖ вернул в клуб нидерландского таланта

И сразу отправил игрока в аренду.
Сегодня, 18:26
Хави Симонс
Хави Симонс

ПСЖ воспользовался правом обратного выкупа Хави Симонса из ПСВ.

Как сообщает пресс-служба парижан, нидерландец подписал контракт с клубом на 4 года. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

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Отметим, что столичная команда сразу же отправила Симонса в аренду без права выкупа. Следующий сезон футболист проведет в РБ Лейпциг.

Напомним, Симонс уже выступал за ПСЖ в период с 2019 по 2022, а затем бесплатно отправился в ПСВ, где за 48 матчей во всех турнирах забил 22 гола и отдал 12 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ РБ Лейпциг

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