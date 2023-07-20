Неймар рассказал, где он надеется начать следующий сезон

Несмотря на особенные отношения с болельщиками, бразилец надеется остаться в столице Франции.

Прошлый сезон получился неудачным для Неймара. ПСЖ вновь провалился в Лиге чемпионов, а бразилец получил тяжелую травму голеностопа еще за несколько месяцев до конца кампании.

Все это подкрепляется далеко не лучшими отношениями с болельщиками, которые хотят, чтобы футболист поступил так же, как и Лионель Месси - ушел из клуба.

Но сам 31-летний вингер надеется, что это не станет помехой в следующем сезоне.

"Я надеюсь, мое будущее связано с ПСЖ. У меня есть контракт и никто ни о чем меня не информировал", - цитирует бразильца Фабрицио Романо.

"Даже если между болельщиками и игроком не так много любви, я буду там (в ПСЖ), с любовью или без нее".

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В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, отметившись 18 голами и 17 результативными передачами.

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