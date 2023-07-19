ПСЖ работает над подписанием одного из открытий прошлого сезона чемпионата Франции

Брэдли Барколя может оказаться в стане парижан.

ПСЖ может усилить линию атаки молодым французским талантом

Как сообщает Фабрицио Романо, французский клуб начал работу над подписанием вингера Лиона Брэдли Барколя.

Парижане уже имеют некий положительный прогресс в переговорах с игроком, и будут пытаться договориться с командой футболиста, хотя, "львы" не хотят отпускать юного игрока.

Отметим, что в минувшем сезоне Барколя стал одним из открытий Лиги 1, забив 5 голов и отдав 9 результативных передач в 26 поединках.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ вернул в клуб нидерландского таланта, а затем отдал его в аренду.

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