"Я не могу просто уйти": Клопп высказался о возможности поработать в сборной Германии

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о возможности возглавить сборную Германии.

По словам специалиста, это безусловно интересный шаг, но он не может этого сделать до тех пор, пока действует его контракт с "красными", ведь он слишком предан клубу.

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"Работать тренером сборной Германии - это большая честь для меня, и в этом нет никаких сомнений.

Проблема, которая стоит на пути всего этого - моя преданность. Я не могу сейчас просто уйти из Ливерпуля и сказать, что я ненадолго займусь сборной. Это не работает так.

Если я захочу сделать это в какой-то момент, то нужно быть доступным, а на данный момент это не так. Я имею ответственность перед клубом, и вообще, пока не знаю, буду ли заниматься чем-то другим после ухода из Ливерпуля", - цитирует слова немца издание The Athletic.

Напомним, сейчас "бундестим" возглавляет экс-тренер мюнхенской Баварии Ханси Дитер Флик.