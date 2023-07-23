Хавбек Баварии может уйти в Боруссию Дортмунд

Футболист, вероятно, не поедет в предсезонное турне с мюнхенцами.

Полузащитник мюнхенской Баварии Марсель Забитцер близок к уходу из клуба.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" ведут переговоры с дортмундской Боруссией о трансфере игрока. Еще ничего не решено, но сделка на продвинутой стадии

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Трансфер может обойтись в 15 млн евро. Зарплата игрока составит 8 млн евро в год, а контракт будет подписан на три года.

Отмечается, что футболист крайне вероятно не поедет в предсезонное турне с Баварией.