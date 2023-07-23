Новичок Баварии пропустит турне по Азии из-за тяжелой травмы

Геррейру не повезло получить повреждение на тренировке.

Защитник Баварии Рафаэл Геррейру получил травму на тренировке клуба. Об этом сообщает издание kicker.

У 29-летнего португальца диагностирован разрыв икроножной мышцы правой ноги. Игрок выбыл на долгий срок, он пропустит турне клуба по Азии, которое стартует в понедельник.

Читай также: Бавария готова предложить Кейну долгосрочный контракт

Напомним, фулбек присоеднился к клубу в качестве свободного агента, контракт рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Геррейру провел 36 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!