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Новичок Баварии пропустит турне по Азии из-за тяжелой травмы

Геррейру не повезло получить повреждение на тренировке.
Сегодня, 17:20
Рафаэл Геррейру / Getty Images
Рафаэл Геррейру / Getty Images

Защитник Баварии Рафаэл Геррейру получил травму на тренировке клуба. Об этом сообщает издание kicker.

У 29-летнего португальца диагностирован разрыв икроножной мышцы правой ноги. Игрок выбыл на долгий срок, он пропустит турне клуба по Азии, которое стартует в понедельник.

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Напомним, фулбек присоеднился к клубу в качестве свободного агента, контракт рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Геррейру провел 36 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.

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