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Неизвестные прервали матч, пригнав катафалк на футбольное поле

К счастью, обошлось без пострадавших.
Сегодня, 10:37

Во время товарищеского матча между Гейтсхедом и Данстоном случился курьезный случай.

Во время перерыва на футбольное поле выехал катафалк, который начал делать "пончики" прямо в центре поля. Затем появилась еще одна машина, из которой люди в масках начали разбрасывать листовки.

Их содержание, увы, неизвестно. Однако после этого неизвестные пересели во второй автомобиль, а катафалк оставили в центре поля. Судья принял решение не продолжать матч.

"Очень повезло, что ни в чем не повинные люди не пострадали. Угол, с которого они въехали на поле, находится там, где футболисты часто разминаются в перерыве, но, к счастью, насколько я знаю, там никого не было", - рассказал очевидец Independent.

Полиция Британии начала расследование инцидента и пообещала, что к виновникам предпримут жесткие меры. Однако в то же время они попросили общественность не беспокоится, ведь злоумышленники, скорее всего, не представляют ни для кого угрозы.

Ранее, напомним, Криштиану Роналду прорекламировал киберспортивный фестиваль в Саудовской Аравии.

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