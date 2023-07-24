Особое приглашение: Роналду прорекламировал киберспортивный фестиваль в Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду пригласил геймеров посетить Gamers8, который проходит в Саудовской Аравии.

Футболист опубликовал рекламу фестиваля в своем Instagram.

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"Обращение ко всем геймерам! Не пропустите Gamers8, крупнейший в мире, игровой и киберспортивный фестиваль, который продлится 8 недель этим летом в Эр-Рияде. Разыгрывается ошеломляющий приз", - гласит подпись поста.

Отметим, что Gamers8 проходит с 6 июля по 31 августа в Эр-Рияде. В рамках фестиваля проходят турниры по Доте, CS:GO, Fornite, Tekken 7, Starcraft 2 и другим играм. Общий призовой фонд фестиваля — 50 млн долларов.

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