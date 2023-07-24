iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Особое приглашение: Роналду прорекламировал киберспортивный фестиваль в Саудовской Аравии

Звездный португалец следит за киберспортивными играми.
Сегодня, 10:00
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду пригласил геймеров посетить Gamers8, который проходит в Саудовской Аравии.

Футболист опубликовал рекламу фестиваля в своем Instagram.

Читай также: Главный фанат Криштиану "переобулся" после гола Месси

"Обращение ко всем геймерам! Не пропустите Gamers8, крупнейший в мире, игровой и киберспортивный фестиваль, который продлится 8 недель этим летом в Эр-Рияде. Разыгрывается ошеломляющий приз", - гласит подпись поста.

Отметим, что Gamers8 проходит с 6 июля по 31 августа в Эр-Рияде. В рамках фестиваля проходят турниры по Доте, CS:GO, Fornite, Tekken 7, Starcraft 2 и другим играм. Общий призовой фонд фестиваля — 50 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Джорджина восхитила соцсети своей красивой фигурой в купальнике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпионат мира-2023 (женщины): Италия вырвала победу над Аргентиной Чемпионат мира-2023 (женщины): Италия вырвала победу над Аргентиной
Россиянин, который выиграл TI вместе с украинцами, написал "ZZ" во время матча, после чего начал оправдываться Россиянин, который выиграл TI вместе с украинцами, написал "ZZ" во время матча, после чего начал оправдываться
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны11:00
Чемпионат мира-2023 (женщины): Италия вырвала победу над Аргентиной
Киберспорт10:55
Россиянин, который выиграл TI вместе с украинцами, написал "ZZ" во время матча, после чего начал оправдываться
Теннис10:48
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
Лига Чемпионов10:40
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Европа10:37
Неизвестные прервали матч, пригнав катафалк на футбольное поле
Бокс10:24
"Хочу показать, насколько я великий": Стивенсон вызвался на бой с Ломаченко
Киберспорт10:00
Особое приглашение: Роналду прорекламировал киберспортивный фестиваль в Саудовской Аравии
Формула 109:44
Вольфф: Ощущение, что болиды Ф-2 противостоят одному болиду Ф-1
Европа09:30
Малиновский может вернуться в Серию А
Бокс09:27
Редкач оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK