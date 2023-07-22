Роналду очень повезло: Джорджина восхитила соцсети своей красивой фигурой в купальнике

Джорджина Родригес, вторая половина форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, опубликовала новое видео в соцсетях, которое сильно завирусилось.

Испанская модель аргентинского происхождения похвасталась своей шикарной фигурой в купальнике на фоне морских волн.

Джорджину пару раз ударили волны, однако пользователи восхитились физической формой девушки в красивом белье для плавания.

Пост набрал за 10 часов почти три миллиона лайков, а комментарии под видео имеют лишь одну тему: "Как же повезло Роналду с возлюбленной".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!