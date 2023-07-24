Экс-игрока АПЛ подозревают в изнасиловании несовершеннолетних

Полиция Британии допросила экс-игрока АПЛ по делу об изнасиловании несовершеннолетних, пишет The Athletic.

Известно, что некая женщина обратилась в полицию с заявлением, что неназванный игрок изнасиловал ее, когда ей было 15 лет.

Также была еще одна женщина, которая обратилась с таким же заявлением, однако из-за старых правовых норм Великобритании ее заявление не приняли.

Издание утверждает, что обвиняемый добровольно явился в полицию вместе с адвокатом, был допрошен, но арестовывать его не стали. В данный момент расследование продолжается.

Власти отказываются раскрывать имя, однако отмечается, что он был ведущим футболистом Премьер-лиги, а сейчас продолжает работать в футболе.

Ранее, напомним, с легенды Манчестер Юнайтед сняли обвинения в домашнем насилии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!