Был красным, стал желто-черным: полузащитник Баварии перешел в Боруссию Д
Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте объявила о переходе хавбека Баварии Марселя Забитцера.
По информации различных СМИ, за трансфер 29-летнего австрийца "желто-черные" заплатили 19 миллионов евро.
С самим игроком был подписан контракт, рассчитанный до лета 2027 года.
🆕🔥 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋 𝐒𝐀𝐁𝐈𝐓𝐙𝐄𝐑 🆕🔥 pic.twitter.com/eyZ6EVzQGP— Borussia Dortmund (@BVB) July 24, 2023
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"Не могу дождаться, когда наконец присоединюсь к команде и надену майку Боруссии. Переговоры с руководством дортмундского коллектива были выдающимися и показали мне, насколько амбициозным клуб хочет быть в ближайшие годы", - заявил Забитцер.
"Я хотел бы сыграть свою роль в обеспечении того, чтобы Боруссия достигла своих целей и имела все основания снова отпраздновать что-то особенное со своими поклонниками как можно скорее".
Марсель Забитцер присоединился к Баварии летом 2021 года, перейдя из РБ Лейпциг за 15 миллионов евро. Не сумев закрепиться в составе "ротен", зимой этого года он присоединился к Манчестер Юнайтед на правах аренды. По завершению сезона англичане решили не выкупать контракт игрока.
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