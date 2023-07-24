Был красным, стал желто-черным: полузащитник Баварии перешел в Боруссию Д

"Шмели" подписали игрока, который неплохо проявил себя во второй части прошлого сезона, выступая в аренде в Манчестер Юнайтед.

Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте объявила о переходе хавбека Баварии Марселя Забитцера.

По информации различных СМИ, за трансфер 29-летнего австрийца "желто-черные" заплатили 19 миллионов евро.

С самим игроком был подписан контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

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"Не могу дождаться, когда наконец присоединюсь к команде и надену майку Боруссии. Переговоры с руководством дортмундского коллектива были выдающимися и показали мне, насколько амбициозным клуб хочет быть в ближайшие годы", - заявил Забитцер.

"Я хотел бы сыграть свою роль в обеспечении того, чтобы Боруссия достигла своих целей и имела все основания снова отпраздновать что-то особенное со своими поклонниками как можно скорее".

Марсель Забитцер присоединился к Баварии летом 2021 года, перейдя из РБ Лейпциг за 15 миллионов евро. Не сумев закрепиться в составе "ротен", зимой этого года он присоединился к Манчестер Юнайтед на правах аренды. По завершению сезона англичане решили не выкупать контракт игрока.

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