"Впустите животных!": трансфер хавбека Ливерпуля в Саудовскую Аравию под угрозой срыва из-за собак

Особенные законы страны могут помешать игроку уехать на заработки.

Недавно Аль-Иттихад договорился с Ливерпулем о трансфере Фабиньо. Однако переход 29-летнего бразильца затягивается по странной причине.

Как сообщает испанское издание AS, клубы не могут оформить сделку из-за собак.

Дело в том, что у Фабиньо есть несколько французских бульдогов, которые в Саудовской Аравии считаются агрессивными и опасными.

Источник: The Sun/thesun.co.uk

https://www.instagram.com/rebecatavares/

Источник: скриншот

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Согласно законам, собак этой породы, а также питбулей и ротвейлеров нельзя ввозить на территорию страны ни при каких обстоятельствах.

В итоге Аль-Иттихад запросил у правительства специальное разрешение, чтобы Фабиньо смог привезти своих питомцев. При этом рассматривается вариант, при котором собаки будут размещены в Бахрейне - соседе Саудовской Аравии.

Болельщиков Аль-Иттихад эта ситуация настолько возмутила, что они запустили кампанию в социальных сетях под названием: "Впустите собак Фабиньо".

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