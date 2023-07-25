Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23

Предстоящий футбольный сезон еще не начался, так что время вспомнить тех, кого мы больше не увидим на поле.

Совсем скоро начнется новый сезон в большинстве европейских национальных чемпионатах.

Предстоящий футбольный год обещает быть очень интересным и насыщенным. Однако прошлый сезон также вошел в историю, как и несколько именитых и звездных футболистов.

Мы вспоминаем лучших игроков, которые больше не будут блистать на футбольном поле.

Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23

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