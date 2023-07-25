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Собаки тут ни при чем: Трансфер Фабиньо в Аль-Иттихад может сорваться

Бразилец может остаться в стане мерсисайдцев.
Сегодня, 17:25
Фабиньо / Getty Images
Фабиньо / Getty Images

Опорный полузащитник Ливерпуля Фабиньо вряд ли перейдет в Аль-Иттихад. Об этом сообщает The Athletic.

В переговорах возникла задержка, из-за которой бразилец может остаться в стане "красных". Клуб из Саудовской Аравии планировал заплатить 40 млн фунтов за игрока.

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Стороны пока продолжают переговоры продолжаются и Аль-Иттихад не теряет надежд подписать Фабиньо. Из-за затянутого процесса игрок планирует возобновить подготовку к сезону с Ливерпулем.

Бразилец присоединится к команде по команде в среду. Если клубы все же придут к соглашению, то хавбек сразу отправится в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фабиньо Аль-Иттихад

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