Клуб, вылетевший из АПЛ отклонил предложение Ливерпуля по своему главному таланту

"Красным" необходимо заплатить больше, если они хотят Ромео Лавию.

Ливерпуль пытается усилить линию полузащиты молодым талантом.

Как сообщает The Athletic, "красные" сделали первое предложение Саутгемптону по Ромео Лавию. Мерсисайдцы были готовы заплатить 37 млн фунтов, но "святые" не захотели отпускать игрока за такую цену.

Клуб, вылетевший из АПЛ, хочет за 19-летнего бельгийца сумму в 50 млн фунтов, которую коллектив Юргена Клоппа считает слегка завышенной.

Отметим, что минувший сезон стал для Лавии первым на взрослом уровне, до этого он выступал за молодежку Манчестер Сити, воспитанником которого он является.

Напомним, ранее сообщалось, что трансфер хавбека Ливерпуля в Саудовскую Аравию может сорваться.