"Дом Интера – это весь мир": миланский клуб представил выездной комплект

Миланский Интер представил выездной комплект формы на будущий сезон.

Гостевая форма "нерадзурри" от Nike белого цвета, а на передней стороне тянется черно-синяя полоса наискось от левого плеча.

Форма, по задумке создателей, отражает космополитизм клуба и его международный характер. Ее представили под девизом Never away - никогда не на выезде.

"Без разницы, сколько километров нужно преодолеть. Дом Интера – это весь мир. Куда бы мы ни отправились, мы везде найдем черно-синих, потому что наша ДНК интернациональна", – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

С формами остальных клубов на сезон-2023/24 вы можете ознакомиться на нашем сайте.