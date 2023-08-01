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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Серхио Рамос

Испанец будет играть в одной команде с Икарди.
Сегодня, 08:50
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Испанский защитник Серхио Рамос продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает Haber Global, 37-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с Галатасараем.

Турецкий клуб рассчитывает, что Рамос сможет заменить Виктора Нельсонна, который близок к уходу.

Отметим, что испанец присоединится к Галатасараю на правах свободного агента. Последние два сезона он провел в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ избавился от Икарди, продав того в Турцию.

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