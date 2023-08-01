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Тухель высказался о переходе Мане в Ан-Наср

Немецкий специалист удивлен решением игрока.
Сегодня, 13:50
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Главный тренер Баварии поделился мнением о переходе нападающего Садио Мане в Ан-Наср.

"Это был печальный момент. У нас были долгие, душевные объятия. У меня с ним очень хорошие отношения, и таковыми они и останутся.

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Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит прямо сейчас, нехорошо, но также и с тем, что это самое лучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников", – сказал Тухель в интервью FCBInside.

Напомним, сумма трансфера составит около 30 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель Садио Мане ан-наср

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