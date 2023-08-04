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Реал отказался продавать Лунина в клуб, который сыграет в Лиге Европы

Андрей мог сменить в Испании одну команду на другую.
Сегодня, 14:02
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Defensa Central, украинским вратарем интересовался Вильярреал. Клуб хотел подписать игрока сейчас, заплатив три миллиона евро.

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По информации источника, президент Реала Флорентино Перес лично отказал испанцам, ведь "сливочные" хотят получить за украинца не менее пяти миллионов.

Отмечается, что переговоры между клубами продолжатся. Вильярреал ищет нового вратаря и еще раз постарается договориться с Реалом.

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