Реал отказался продавать Лунина в клуб, который сыграет в Лиге Европы

Андрей мог сменить в Испании одну команду на другую.

Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Defensa Central, украинским вратарем интересовался Вильярреал. Клуб хотел подписать игрока сейчас, заплатив три миллиона евро.

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По информации источника, президент Реала Флорентино Перес лично отказал испанцам, ведь "сливочные" хотят получить за украинца не менее пяти миллионов.

Отмечается, что переговоры между клубами продолжатся. Вильярреал ищет нового вратаря и еще раз постарается договориться с Реалом.

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