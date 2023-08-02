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Турецкий талант Реала может избежать хирургического вмешательства на колене

Гюлер успешно идет на поправку.
Сегодня, 22:53
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Атакующий полузащитник Реала Арда Гюлер может обойтись без операции на колене. Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

Первая часть лечения завершилась успешно. Если в ближайшие дни тенденция сохранится, то вопросы об операции не будут подниматься.

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Напомним, футболист получил травму внутреннего мениска на одной из тренировок "сливочных". Гюлер не провел пока ни одного матча за новую команду.

18-летний турецкий вундеркинд присоединился к Реалу этим летом за 20 млн евро, подписав контракт до 2029 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Арда Гюлер

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