Турецкий талант Реала может избежать хирургического вмешательства на колене
Гюлер успешно идет на поправку.
Атакующий полузащитник Реала Арда Гюлер может обойтись без операции на колене. Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.
Первая часть лечения завершилась успешно. Если в ближайшие дни тенденция сохранится, то вопросы об операции не будут подниматься.
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Напомним, футболист получил травму внутреннего мениска на одной из тренировок "сливочных". Гюлер не провел пока ни одного матча за новую команду.
18-летний турецкий вундеркинд присоединился к Реалу этим летом за 20 млн евро, подписав контракт до 2029 года.
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