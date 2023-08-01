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Реал установил цену на Лунина

Мадридцы намерены немного заработать на украинском голкипере, чтобы не потерять его через год бесплатно.
Сегодня, 17:55
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал готов распрощаться во время летнего трансферного окна с украинским вратарем Андреем Луниным.

"Сливочные" намерены продать 24-летнего голкипера, поскольку не хотят через год потерять бесплатно игрока, контракт которого рассчитан еще на один сезон.

Как сообщает Marca, Реал установил цену на Лунина для потенциальных покупателей - мадридцы готовы отпустить вратаря за 8 миллионов евро.

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Сам украинец хотел бы отработать свой контракт до конца и уйти свободным агентом летом 2024 года.

Тем не менее отмечается, что у Лунина недавно произошел конфликт с тренером вратарей Реала Луисом Льописом. Наставник накричал на украинца, а голкипер выразил несогласие с его словами и бросил манишку на газон.

Напомним, в минувшем сезоне Лунин провел в составе Реала 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Реал практически согласовал трансфер испанского вратаря.

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