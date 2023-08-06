Брайтон готов обновить клубный рекорд ради форварда Аякса

Брайтон наконец-то смог договориться с Аяксом по поводу перехода Мохаммеда Кудуса, пишет 90Min.

"Чайки" следили за ганцем в течение всего трансферного окна, но только сейчас после сложных переговоров согласовали сумму трансфера.

Английский клуб готов отдать за Кудуса 40 млн евро и, тем самым, обвноить клубный рекорд, установленный чуть ранее при переходе Жоао Педро.

Теперь Брайтон должен убедить Мохаммеда перебраться в АПЛ, после согласования цены ганец получил зеленый свет на проведение переговоров.

Отметим, что Кудус также интересует Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал, однако только Брайтон сделал официальное предложение и пока выигрывает эту гонку.

Ранее, напомним, лондонский Арсенал стал обладателем Суперкубка Англии.

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