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Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии 06.08.2023

Сезон в Англии стартовал с настоящей драмы.
Сегодня, 07:22
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images

В воскресенье, 6 августа, состоялся финал Суперкубка Англии, в котором сыграли Арсенал и Манчестер Сити.

Первый гол в поединке был забит аж на 77-й минуте, когда Палмер завершил атаку Манчестер Сити.

Казалось, что Сити выиграет трофей по итогу основного времени, но Троссар забил на 101-й минуте, пускай и везение было на его стороне.

В серии пенальти точнее оказались футболисты Арсенала, который и выиграли титул.

Видео голов и обзор матча Арсенал - Манчестер Сити:

Манчестер Сити - Арсенал 1:1 (1:4 пенальти)
Голы: Палмер, 77 - Троссард, 90+11

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Ковачич (де Брюйне, 64), Грилиш (Фоден, 58), Бернарду Силва, Родри, Холанд (Палмер, 64), Альварес.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тимбер (Тирни, 76), Парти, Эдегор, Райс (Нкетиа, 81), Хавертц, Сака, Мартинелли (Троссард, 75).

Предупреждения: Парти (8), Хавертц (27), Альварес (31), Габриэл (66).

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Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

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