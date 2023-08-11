Клопп подтвердил переход Кайседо в Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что хавбек Брайтона Мойсес Кайседо переходит в стан "красных".

"Мне сказали, что я могу подтвердить: клуб согласовал сделку по Кайседо. С игроком нам еще предстоит увидеться.

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Медосмотр сегодня? Не могу сказать, я не знаю", – приводит слова немца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, мерсисайдцы подпишут футболиста за 110 млн фунтов. Данный трансфер станет самым дорогим в истории АПЛ.

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