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Клопп подтвердил переход Кайседо в Ливерпуль

Немецкий специалист официально объявил о трансфере.
Сегодня, 13:21
Мойсес Кайседо / Getty Images
Мойсес Кайседо / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что хавбек Брайтона Мойсес Кайседо переходит в стан "красных".

"Мне сказали, что я могу подтвердить: клуб согласовал сделку по Кайседо. С игроком нам еще предстоит увидеться.

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Медосмотр сегодня? Не могу сказать, я не знаю", – приводит слова немца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, мерсисайдцы подпишут футболиста за 110 млн фунтов. Данный трансфер станет самым дорогим в истории АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Мойсес Кайседо

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