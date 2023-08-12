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Бернли - Манчестер Сити 0:3 видео голов и лучших моментов матча АПЛ 11.08.2023

Подопечные Гвардиолы успешно начали защиту титула.
Сегодня, 07:43
Бернли - Манчестер Сити / Getty Images
Бернли - Манчестер Сити / Getty Images

В рамках первого тура чемпионата Англии Бернли на своем поле принимал Манчестер Сити.

Уже с первых минут главный нападающий английской Премьер-лиги Эрлинг Холанд поразил ворота соперника.

До конца первого тайма норвежец оформил дубль.

Финальную точку поставил Родри, который забил на 76-й минуте поединка.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Бернли - Манчестер Сити:

Бернли - Манчестер Сити 0:3
Голы: Холанд, 4, 36, Родри, 76

Бернли: Траффорд - Робертс, О`Ши, Байер (Бенсон, 74), Аль-Дахиль, Витиньо - Колиошо (Бруун Ларсен, 61), Каллен, Берге (Браунхилл, 90+1), Фостер (Редмонд, 90+2) - Амдуни (Зарури, 61).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Маккейти, 90+6), Аке (Лапорт, 79), Аканджи, Льюис (Гвардиол, 79) - де Брюйне (Ковачич, 23), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Альварес,  Холанд (Палмер, 80).

Удаление: Зарури, 90+4

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