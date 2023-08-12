Челси перебил предложение Ливерпуля по хавбеку Брайтона
Кайседо продолжит карьеру в стане "синих".
Челси сделал новое предложение Брайтону по хавбеку Мойзесу Кайседо. Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг.
"Синие" предложил 115 миллионов фунтов за 21-летнего футболиста сборной Эквадора. Клуб близок к договоренности с "чайками".
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Сам футболист уже уведомил желании продолжить карьеру в стане Челси. Кайседо отклонил все остальные предложения.
В минувшем сезоне полузащитник провел 37 матчей, забив один гол и отдав один ассист.
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