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Челси перебил предложение Ливерпуля по хавбеку Брайтона

Кайседо продолжит карьеру в стане "синих".
Сегодня, 15:24
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Челси сделал новое предложение Брайтону по хавбеку Мойзесу Кайседо. Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг.

"Синие" предложил 115 миллионов фунтов за 21-летнего футболиста сборной Эквадора. Клуб близок к договоренности с "чайками".

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Сам футболист уже уведомил желании продолжить карьеру в стане Челси. Кайседо отклонил все остальные предложения.

В минувшем сезоне полузащитник провел 37 матчей, забив один гол и отдав один ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Брайтон

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