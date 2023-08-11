Де Дзерби - об уходе Кайседо: Я о нем уже забыл

Еще совсем недавно Юрген Клопп подтвердил, что Ливерпуль договорился с Брайтоном о трансфере Мойзеса Кайседо.

И несмотря на то, что сам игрок отказался от переезда на Энфилд в пользу Челси, главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби заявил, что он уже забыл о своем бывшем подопечном.

"Я хочу ответить на этот вопрос всего один раз. Я уже забыл о Мойзесе", - цитирует итальянца официальный аккаунт Брайтона в Twitter.

"Я горд игроками, которые есть в моей команде. Нам нужно дополнить состав, нам нужно его улучшить, потому что мы потеряли Мак Аллистера, Колвилла, Кайседо".

"Мы должны быть готовы. Когда игрок покидает команду, потому что он хорошо играет, это заслуга нас, тренеров, и клуба. Большие клубы могут купить наших игроков, но они не могут купить нашу душу и наш дух".

"I have already forgotten about Moises" 👀



Brighton manager Roberto De Zerbi on the transfer speculation surrounding their midfielder Moisés Caicedo. pic.twitter.com/4WXWrkqT8X — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 11, 2023

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В субботу, 12 августа, Брайтон встретится с Лутон Таун в рамках первого тура АПЛ сезона-2023/24. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

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