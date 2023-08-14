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Игрок Баварии подвергся расистским оскорблениям после матча за Суперкубок

Фанаты посчитали Матиса Теля главным виновником поражения.
Сегодня, 09:29
Матис Тель / Getty Images
Матис Тель / Getty Images

Форвард мюнхенской Баварии Матис Тель стал жертвой расистских оскорблений после суперкубкового матча.

Напомним, Бавария уступила РБ Лейпциг в матче за Суперкубок Германии.

18-летний Тель вышел в стартовом составе и упустил несколько голевых моментов, после чего был заменен на Харри Кейна.

Многие фанаты мюнхенцев посчитали именно француза главным виновником поражения и начала травить его в социальных сетях. В основном на расовой почве.

"Мы самым решительным образом осуждаем бесчеловечные комментарии в адрес Теля в социальных сетях.

Любой, кто пишет такие отвратительные расистские вещи, не является фанатом Баварии. Матис, мы за тобой. Ты можешь рассчитывать на нашу полную поддержку!", - поддержала своего футболиста Бавария.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Матис Тель

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