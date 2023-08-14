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Ливерпуль согласовал трансфер хавбека Саутгемптона

Однако сам Лавиа хочет в Челси.
Сегодня, 12:43
Ромео Лавиа / Getty Images
Ромео Лавиа / Getty Images

Ливерпуль сумел договориться с Саутгемптоном о трасфере Ромео Лавии, пишет The Guardian.

Мерсисайдцы отдадут за 18-летнего хавбека 60 млн фунтов, хотя изначально не планировали платить более 45 млн.

Теперь ключевой проблемой будет убедить перейти самого игрока. Лавиа уже практически считает себя игроком Челси, потому переговоры не будут легкими.

"Синие" предложили Саутгемптону лишь 55 млн фунтов, а сам Лавиа уже успел отправиться в Лондон и отпраздновать там свой переход с друзьями.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Ромео Лавия

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