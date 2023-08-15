Ан-Наср без Роналду уступил команде Джеррарда

В понедельник, 14 августа, в рамках первого тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад встречался с Ан-Насром.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На быстрый гол Садио Мане команда Стивена Джеррарда ответила двумя забитыми мячами во втором тайме и сохранила нужный результат.

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Отметим, что в стане гостей на поле не было сразу нескольких важных игроков, в том числе и форварда Криштиану Роналду.

Аль-Иттифак - Ан-Наср 2:1

Голы: Куайсон, 47, Дембеле, 53 - Мане, 4

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 5 - 10

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 13 - 10

Атаки: 72 - 102

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