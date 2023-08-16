Манчестер Сити согласовал продажу центрбека в Ан-Наср Роналду
Эмерик Ляпорт максимально близок к тому, чтобы покинуть Манчестер Сити.
Как сообщает испанское издание Relevo, "горожане" договорились о продаже 29-летнего центрбека в саудовский Ан-Наср.
За трансфер испанского футболиста клуб Криштиану Роналду заплатит 29,2 миллиона евро. При этом главной проблемой остается то, что сам игрок еще не дал своего согласия на переезд в Саудовскую Аравию.
Ляпорт получил предложение в виде контракта до лета 2026 года с зарплатой примерно в 15 миллионов в год.
Стоит отметить, что игроком интересуется Атлетик Бильбао, который хотел бы вернуть защитника. Напомним, что Манчестер Сити приобрел Ляпорта у Атлетика зимой 2018 года за 65 миллионов.
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