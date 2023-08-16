Манчестер Сити - Севилья: смотреть онлайн-трансляцию матча Суперкубка УЕФА 16.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Манчестер Сити и Севильей.

В среду, 16 августа, в греческом Пиреи состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся английский Манчестер Сити и испанская Севилья.

Для действующего победителя Лиги чемпионов это будет первый в истории поединок за данный трофей. Обладатели кубка Лиги Европы в свою очередь проведут седьмую подобную встречу.

Противостояние Англии и Испании пройдет на стадионе Георгиос Караискакис, который вмещает 33 334 зрителей и является домашней ареной Олимпиакоса. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Севилья

Трансляция матча за Суперкубок УЕФА между Манчестер Сити и Севильей будет доступна в этой новости 16 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

На территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором еврокубков.

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Несмотря на то, что Манчестер Сити и Севилья стали победителями двух разных турниров, начинали они прошедшую еврокубковую кампанию вместе в одной группе Лиги чемпионов.

Правда, их тогдашнее противостояние нельзя назвать интригующим или напряженным, так как команда Пепа Гвардиолы в обоих матчах была на голову сильнее своего оппонента.

В первой встрече в Испании "горожане" разгромили нервионцев со счетом 4:0, после чего на своем Этихаде они одержали вторую победу. В той встрече также было забито четыре гола, но на этот раз один из них все же оказался на счету испанского коллектива - 3:1 в пользу англичан.

По итогам группового этапа Севилья вылетела в свою любимую Лигу Европы, после чего оба клуба с одинаковым успехом прошли по плей-офф турниров, благодаря чему завоевали трофеи и право побороться за Суперкубок УЕФА.

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