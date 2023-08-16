iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Севилья: смотреть онлайн-трансляцию матча Суперкубка УЕФА 16.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Манчестер Сити и Севильей.
Сегодня, 18:00
Манчестер Сити - Севилья / Getty Images
Манчестер Сити - Севилья / Getty Images

В среду, 16 августа, в греческом Пиреи состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся английский Манчестер Сити и испанская Севилья.

Для действующего победителя Лиги чемпионов это будет первый в истории поединок за данный трофей. Обладатели кубка Лиги Европы в свою очередь проведут седьмую подобную встречу.

Противостояние Англии и Испании пройдет на стадионе Георгиос Караискакис, который вмещает 33 334 зрителей и является домашней ареной Олимпиакоса. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Севилья

Трансляция матча за Суперкубок УЕФА между Манчестер Сити и Севильей будет доступна в этой новости 16 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

На территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором еврокубков. 

Читай также: Манчестер Сити - Севилья: прогноз на матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА

Несмотря на то, что Манчестер Сити и Севилья стали победителями двух разных турниров, начинали они прошедшую еврокубковую кампанию вместе в одной группе Лиги чемпионов.

Правда, их тогдашнее противостояние нельзя назвать интригующим или напряженным, так как команда Пепа Гвардиолы в обоих матчах была на голову сильнее своего оппонента.

В первой встрече в Испании "горожане" разгромили нервионцев со счетом 4:0, после чего на своем Этихаде они одержали вторую победу. В той встрече также было забито четыре гола, но на этот раз один из них все же оказался на счету испанского коллектива - 3:1 в пользу англичан.

По итогам группового этапа Севилья вылетела в свою любимую Лигу Европы, после чего оба клуба с одинаковым успехом прошли по плей-офф турниров, благодаря чему завоевали трофеи и право побороться за Суперкубок УЕФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Манчестер Сити Суперкубок УЕФА

Статьи по теме

Манчестер Сити - Севилья: где смотреть матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА Манчестер Сити - Севилья: где смотреть матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА
Стали известны условия нового контракта Силвы с Манчестер Сити Стали известны условия нового контракта Силвы с Манчестер Сити
VBET Кубок Украины: Скала 1911 в последнем матче третьего этапа прошла тернопольскую Ниву VBET Кубок Украины: Скала 1911 в последнем матче третьего этапа прошла тернопольскую Ниву
Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о расследовании по делу Гринвуда Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о расследовании по делу Гринвуда
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина18:50
VBET Кубок Украины: Скала 1911 в последнем матче третьего этапа прошла тернопольскую Ниву
Европа18:40
Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о расследовании по делу Гринвуда
Украина18:38
Трансферы УПЛ: Шахтер продал Трубина, Верес подписал футболиста с опытом игры в Испании
Футбол18:21
Верес подписал воспитанника Шахтера
Европа18:00
Манчестер Сити - Севилья: видео онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА
Футбол17:52
Вингер Реала рассказал, что мог оказаться в Барселоне
Европа17:45
Манчестер Сити - Севилья: где смотреть матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА
Европа17:39
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль проявляют интерес к хавбеку Баварии
Сборные17:21
Еще одна потеря: новоиспеченный чемпион НБА пропустит ЧМ-2023
Футбол17:18
Нэвилл: Почеттино способен превратить Мудрика и других талантов Челси в высококачественных игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK