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Манчестер Сити - Севилья: прогноз на матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА

Узнай на ISPORT, кто может победить в противостоянии победителя Лиги чемпионов и победителя Лиги Европы.
Сегодня, 18:09
Манчестер Сити - Севилья / Getty Images
Манчестер Сити - Севилья / Getty Images

В среду, 16 августа, в Пирее (Греция) состоится поединок в рамках Суперкубка УЕФА, в котором за трофей будут бороться Манчестер Сити и Севилья.

"Горожане" попали в этот матч в статусе победителя Лиги чемпионов, а андалусийцы, как это обычно бывает, выиграли Лигу Европы.

Встреча пройдет на стадионе Георгиос Караискакис, который вмещает 33 334 зрителей. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Суперкубка УЕФА Манчестер Сити - Севилья

Оба коллектива подойдут к данному противостоянию почти в равных условиях, так как они проведут свои первые матчи нового сезона в один день: 11 августа Сити сыграет первый тур АПЛ против Бернли, а Севилья - первый тур Ла Лиги против Валенсии.

Также стоит отметить, что ранее Манчестер Сити провел матч за Суперкубок Англии, в котором в серии пенальти уступил Арсеналу - действующему чемпиону Англии не хватило буквально минуты, чтобы завоевать трофей.

Учитывая все обстоятельства, букмекеры считают явным фаворитом коллектив Пепа Гвардиолы - действующего обладателя требла.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити - Севилья (основное время)

  • победа Манчестер Сити - 1,4
  • ничья - 5,2
  • победа Севильи - 8,4

По мнению букмекеров, английскому клубу хватит двух голов, чтобы без проблем забрать трофей с собой на Туманный Альбион. На победу Ман Сити с форой "-1,5" можно поставить с коэффициентом 2,08.

При этом у букмекеров нет уверенности в том, что обе команды точно забьют или нет: на исход "обе команды забьют - да" стоит коэффициент 1,91, а на "обе команды забьют - нет" - 1,9.

Источник: Getty Images

Статистика противостояния Манчестер Сити - Севилья

Примечательно, что хоть команды и сыграли между собой всего четыре матча, две последние встречи состоялись менее года назад.

Манчестер Сити - Севилья
4 Победы 0
12 Голы 3

Так уж получилось, что это англо-испанское противостояние болельщики могли наблюдать на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Тогда оба матча завершились уверенными победами Сити: на выезде "горожане" разгромили оппонента со счетом 4:0, а в ответной встрече дома все обошлось счетом 3:1.

Причем в первой встрече нервионцев возглавлял Хулен Лопетеги, а во второй - Хорхе Сампаоли. В матче же за Суперкубок УЕФА Севилья будет играть под руководством Хосе Луиса Мендилибара.

Источник: Getty Images

02.11.2022

Манчестер Сити - Севилья 3:1
Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез, 83 - Мир, 31.

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 21 - 7
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 9 - 7
Атаки: 140 - 44

Манчестер Сити: Ортега - Льюис (Канселу, 85), Диаш, Ляпорт, С. Гомес (Уилсон-Эсбранд, 70) - Фоден, Гюндоган (Силва, 57), Палмер (Де Брюйне, 70) - Марез, Альварес, Грилиш (Родри, 46).

Севилья: Буну - Монтьель, Кармона, Маркан (Гудель, 45+1), Рекик, Акунья (Теллес, 46) - А. Гомес (Сусо, 46), Дилейни, Ракитич (Жордан, 67), Иско (Ламела, 57) - Мир.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Манчестер Сити Суперкубок УЕФА

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