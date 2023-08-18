Клопп заявил, что европейским клубам тяжело конкурировать с саудовскими

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признал, что европейским клубам тяжело конкурировать с саудовскими на трансферном рынке.

Специалист считает, бесконечные деньги дают серьезное преимущество арабским командам, к тому же еще и трансферное окно у них имеет другие сроки.

Все это создает большие сложности для других клубов, а потому, вероятно, стоило бы придумать какое-либо регулирование рынка.

"Не все идеально в европейском футболе. Не написано где-то на бумаге, что все должны смотреть Премьер-лигу или Бундеслигу, это нормально, если кто-то выращивает другую лигу. Китай пробует, США, может быть, пробует, но бесконечные деньги создают проблему.

И было бы здорово, если бы кто-то нашел решение или ввел регулирование. Да, стало сложнее... Хотя убедить футболистов приехать в Ливерпуль несложно. Если бы я позвонил миллиону игроков, они бы немедленно приехали сюда", – приводит слова Клоппа Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль нацелился на хавбека Баварии.

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