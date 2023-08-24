Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию

Мерсисайдский клуб отреагировал на последние новости о своей главной звезде.

Мохамед Салах шокировал Ливерпуль, выразив желание покинуть команду прямо сейчас.

Интерес к 31-летнему египтянину проявляет саудовский Аль-Иттихад, за который уже выступает экс-игрок "красных" Фабиньо.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, позиция мерсисайдцев по этому вопросу остается неизменным - они не собираются продавать свою главную звезду.

Ливерпуль не планирует и не хочет отпускать Салаха в то время, как сезон уже начался, а до закрытия трансферного окна осталась всего одна неделя.

Напомним, что в первом туре АПЛ Ливерпуль сыграл вничью с Челси (0:0), после чего на Энфилде был обыгран Борнмут (3:1) - Салах отметился голом сразу после того, как не смог реализовать пенальти.

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