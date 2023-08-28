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Бавария нашла замену своему защитнику в Милане

Мюнхенцы решили закрыть проблемную позицию соотечественником Павара.
Сегодня, 12:21
Пьер Калулу / Getty Images
Пьер Калулу / Getty Images

Бавария нашла замену своему защитнику Бенжамену Павару. Об этом сообщает издание PianetaMilan.

Немецкий клуб решил обратить внимание на универсального футболиста линии обороны из Милана Пьера Калулу. Француз может заменить своего соотечественника в Мюнхене, который решил перебраться в Интер.

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Пока между сторонами не было никаких переговоров, но "россонери" вряд ли пойдут на продажу 23-летнего игрока тем более ввиду скорого закрытия трансферного окна.

Напомним, действующий контракт Калулу с Миланом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 30 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Милан Пьер Калулу

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