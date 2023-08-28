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Защитник Ливерпуля может продолжить карьеру во Франции

Матип попал в сферу интересов Ренна.
Сегодня, 13:30
Жоэль Матип / Getty Images
Жоэль Матип / Getty Images

Центрбек Ливерпуля Жоэль Матип может покинуть этим летом команду. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Ренн может подписать 32-летнего камерунца в случае уходе своего защитника Артура Теате, на которого претендуют мерсисайдцы.

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Также французский клуб может усилиться игроком линии обороны Янг Бойс Фабианом Ридером, за которого придется выложить около 20 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Матипа один гол в 14 матчах АПЛ.

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