Защитник Ливерпуля может продолжить карьеру во Франции
Матип попал в сферу интересов Ренна.
Центрбек Ливерпуля Жоэль Матип может покинуть этим летом команду. Об этом сообщает издание L’Equipe.
Ренн может подписать 32-летнего камерунца в случае уходе своего защитника Артура Теате, на которого претендуют мерсисайдцы.
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Также французский клуб может усилиться игроком линии обороны Янг Бойс Фабианом Ридером, за которого придется выложить около 20 млн евро.
В минувшем сезоне на счету Матипа один гол в 14 матчах АПЛ.
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