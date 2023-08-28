Милан готов сделать предложение по форварду Порту
Итальянский коллектив может столкнуться с трудностями в подписании Тареми.
Милан постарается в последние три трансферного окна осуществить трансфер форварда Порту Мехди Тареми. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Итальянский коллектив в устном порядке сделает предложение "драконам" о покупке 31-летнего иранца.
Читай также: Бавария нашла замену своему защитнику в Милане
Португальцы не против продать своего игрока, однако потребуют за него не менее 25 млн евро. Данная сумма не устраивает "россонери".
Отметим, сам Тареми желает перебраться в Милан и готов пойти на любые условия для осуществления данного трансфера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!