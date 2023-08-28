iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан готов сделать предложение по форварду Порту

Итальянский коллектив может столкнуться с трудностями в подписании Тареми.
Сегодня, 15:44
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images

Милан постарается в последние три трансферного окна осуществить трансфер форварда Порту Мехди Тареми. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский коллектив в устном порядке сделает предложение "драконам" о покупке 31-летнего иранца.

Читай также: Бавария нашла замену своему защитнику в Милане

Португальцы не против продать своего игрока, однако потребуют за него не менее 25 млн евро. Данная сумма не устраивает "россонери".

Отметим, сам Тареми желает перебраться в Милан и готов пойти на любые условия для осуществления данного трансфера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан порту

Статьи по теме

Два игрока атаки Милана вскоре покинут команду ради других клубов Серии А Два игрока атаки Милана вскоре покинут команду ради других клубов Серии А
Бавария нашла замену своему защитнику в Милане Бавария нашла замену своему защитнику в Милане
Жиру: Мы надеемся до конца бороться за скудетто Жиру: Мы надеемся до конца бороться за скудетто
Милан возобновил интерес к форварду Порту Милан возобновил интерес к форварду Порту
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:56
Два игрока атаки Милана вскоре покинут команду ради других клубов Серии А
Украина18:45
Оболонь - Кривбасс: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс18:35
Авторитетный инсайдер сообщил, когда может состояться бой Усик - Фьюри
Формула 118:28
Норрис - о Гран-при Нидерландов: Одно плохое решение стоило нам много позиций на финише
Бокс17:58
"Он обманул и знает это": Тренер Дюбуа обвинил Усика во лжи
Европа17:57
Клопп с юмором рассказал, как он мотивировал игроков Ливерпуля в перерыве матча с Ньюкаслом
НБА17:36
Лидеры Клипперс хотят, чтобы команда выменяла Хардена у Филадельфии
Сборные17:29
Чемпионат мира по баскетболу-2023: США одолели Грецию, Словения разбила Грузию
Украина17:08
Женская команда Ворсклы уничтожила соперника в Кубке Украины, забив 30 голов
Бокс16:54
Майк Тайсон - о Нганну: Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK