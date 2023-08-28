Милан готов сделать предложение по форварду Порту

Итальянский коллектив может столкнуться с трудностями в подписании Тареми.

Милан постарается в последние три трансферного окна осуществить трансфер форварда Порту Мехди Тареми. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский коллектив в устном порядке сделает предложение "драконам" о покупке 31-летнего иранца.

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Португальцы не против продать своего игрока, однако потребуют за него не менее 25 млн евро. Данная сумма не устраивает "россонери".

Отметим, сам Тареми желает перебраться в Милан и готов пойти на любые условия для осуществления данного трансфера.

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