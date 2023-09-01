Аль-Иттихад готов установить трансферный рекорд АПЛ ради лидера Ливерпуля

Салах все еще может покинуть АПЛ.

Саудовский Аль-Иттихад готов сделать Ливерпулю фантастическое предложение, утверждает Бен Джейкобс.

Журналист пишет, трансфер Мохамеда Салаха до сих не согласован, несмотря на заявления некоторых СМИ. Аль-Иттихад пока не делал официальное предложние.

Считается, что саудовцы неофциально предложили мерсисайдцам 150 млн евро, однако клуб заявил, что Салах не продается.

Однако Аль-Иттихад готов пойти дальше и предложить за египтянина более 200 млн евро, что установило бы новый трансферный рекорд АПЛ.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция закрытия трансферного окна.

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