Аль-Иттихад подготовил невероятную сумму на трансфер Салаха
Клуб из Саудовской Аравии жаждет заполучить футболиста.
Аль-Иттихад все еще хочет осуществить трансфер вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Клуб из Саудовской Аравии не собирается отказываться от перехода лидера мерсисайдцев. За 31-летнего египтянина согласны заплатить вплоть до 200 млн фунтов.
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Руководство Аль-Иттихада не опускать руки в попытках усилить состав. Клуб получил сигнал о шансах осуществить трансфер Салаха.
В текущем сезоне на счету игрока атаки один гол и один ассист в трех матчах АПЛ.
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