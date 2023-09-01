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Аль-Иттихад подготовил невероятную сумму на трансфер Салаха

Клуб из Саудовской Аравии жаждет заполучить футболиста.
Сегодня, 21:53
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Аль-Иттихад все еще хочет осуществить трансфер вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Клуб из Саудовской Аравии не собирается отказываться от перехода лидера мерсисайдцев. За 31-летнего египтянина согласны заплатить вплоть до 200 млн фунтов.

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Руководство Аль-Иттихада не опускать руки в попытках усилить состав. Клуб получил сигнал о шансах осуществить трансфер Салаха.

В текущем сезоне на счету игрока атаки один гол и один ассист в трех матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттихад

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